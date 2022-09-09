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"Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022" verileri açıklandı. Buna göre Türkiye’de geçen yıl okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı. Örgün eğitim kapsamındaki okullarda
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"Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022" verileri açıklandı. Buna göre Türkiye’de geçen yıl okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı. Örgün eğitim kapsamındaki okullarda
"Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022" verileri açıklandı. Buna göre Türkiye’de geçen yıl okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı. Örgün eğitim kapsamındaki okullarda görev yapan öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 139 bin 673 oldu.
Eğitim 09.09.2022, 18:11
"Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022" verileri açıklandı. Buna göre Türkiye’de geçen yıl okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı. Örgün eğitim kapsamındaki okullarda görev yapan öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 139 bin 673 oldu.
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|Takımlar
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|5
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|O
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|4
|10
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|7
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|5
|10. Samsunspor
|4
|5
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|4
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|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
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|4
|1
|18. Altay
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|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
|6
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|6
|9
|9. Leeds United
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|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
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|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|6
|6
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|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
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|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
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|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
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|7
|9. Real Sociedad
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|7
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|12. Girona
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|13. Almeria
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|4
|14. Rayo Vallecano
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|15. Espanyol
|4
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|16. Real Valladolid
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|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
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|1
|19. Getafe
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|1
|20. Cadiz
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