Milli Eğitim Bakanlığı’nın istatistiklerine göre önceki yıla kıyasla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısı yaklaşık 156 bin azaldı

Birgün'e verileri değerlendiren Eğitim uzmanı Ali Taştan, öğrencilerin birçoğunun ne açıköğretimde ne de örgün eğitimde bulunduğunu söyledi. “Bu çocuklar nerede?” diye sordu.

MEB’in verileri şöyle:

2019-2020’de okul öncesinde 1 milyon 629 bin olan öğrenci sayısı 2020-2021’de 1 milyon 225 bine geriledi.

İlkokul düzeyinde ise öğrenci sayıları arttı. 2019-2020’de 5 milyon 279 bin olan ilkokul düzeyindeki öğrenci sayısı 2020-2021’de 5 milyon 328 bine yükseldi. İlkokul öğrencilerinin sayısındaki artış 49 bin olarak gerçekleşti.

Ortaokul düzeyinde ise okul öncesi gibi öğrenci sayıları azaldı. 2019-2020’de 5 milyon 701 bin olan ortaokul öğrencisi sayısı 2020-2021’de 5 milyon 212 bine geriledi. Öğrenci sayısı tam 489 bin azaldı.

Lise düzeyinde ise ilkokulda olduğu gibi öğrenci sayısı arttı. Bunda 4+4+4’ün ilk başladığı sene küçük yaştaki öğrencilerin başlaması da etkili oldu. 2019-2020’de 5 milyon 630 bin olan lise öğrencisi sayısı 2020-2021’de 6 milyon 318 bine yükseldi. Aradaki fark 688 bin oldu.

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu olan Tedmem’in 2020 yılına ait değerlendirme raporunda temel eğitim ve ortaöğretimin toplamında yaklaşık 160 bin öğrencinin okulu terk etme riski bulunduğu ifade edilmişti. MEB’in verileriyle Tedmem’in raporundaki rakam arasında yalnızca 4 bin farkın olması dikkat çekti.

MEB’in verileri okullaşma oranındaki gerilemeyi de gözler önüne sermişti. 2019-2020 eğitim öğretim yılında beş yaş grubunda yüzde 71,22 olan okul öncesindeki net okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüzde 56,89’a gerilemişti. Benzer bir gerileme ilkokul kademesinde de yaşandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul kademesinde yüzde 93,62 olan net okullaşma oranı 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüzde 93,23 ile ifade edildi.

Ortaokuldaki okullaşma oranlarında da dramatik bir düşüş görüldü. 2019-2020’de yüzde 95,90 olan okullaşma oranı 2020-2021’de Yüzde 88,85’e düştü.

Oku löncesi, ilkokul ve ortaokul kademesindeki düşüşe karşın lise kademesindeki okullaşma oranı az da olsa arttı. Lisede okullaşma oranı 2020-2021’de yüzde 87,79’a çıktı.

Eğitim uzmanı Ali Taştan değerlendirmesi şöyle:

Öğrencilerin birçoğunun ne açıköğretimde ne de örgün eğitimde bulunduğunu söyledi. “Bu çocuklar nerede?”

"Ortaokulda şöyle bir sıkıntı var, okullaşma oranı yüzde 88’e kadar geriledi. Bu ciddi bir sorun. Çünkü ortaokul düzeyinde her yüz öğrenciden 12’si okullarda yok. Açık ortaokullarda da yoklar. Bu çocuklar nerede? İlkokulda da okullaşma oranı ciddi anlamda azalmış. 4+4+4 zorunlu olalı dokuz yıl oldu, bu dokuz yıl içerisinde liselerde okullaşma oranının yüzde yüze yaklaşması gerekirken hala yüzde 87’de.”Liselerde her 100 öğrenciden 13’ünün eğitim öğretimin dışında olduğunu söyleyen Taştan, “MEB de bu çocukların nerede olduğunu bilmiyor. 1 milyonun üzerinde öğrencinin hem açık okullarda hem de örgün eğitimde olmadığını görüyoruz. Gelişmemiş, bilimi takip edememiş ülkelerin okullaşma oranları düzeyindeyiz. Eğitim sistemimizin en büyük sorunlarından biri de okullaşamama sorunu. MEB’in bu çocukların nerede olduğuna dair bir kaygı duyduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.