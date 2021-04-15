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Milli Eğitim Bakanlığından 'sahte mesaj' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşları "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki sahte mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

Eğitim 15.04.2021, 10:59
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Milli Eğitim Bakanlığından 'sahte mesaj' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyarı! Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi.

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