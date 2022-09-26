Milli Eğitim Bakanlığından Bingöl’e 11 yeni okul

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yatırım programında Bingöl’e anaokulu, ilkokul, YBO, olmak üzere 11 modern okul binasının yapılacağı müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yatırım programını açıkladı. Bakanlığın Bingöl’e yapacağı yatırımlarla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “İlk önceliğimiz olan yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımızın daha modern eğitim kurumlarında eğitim almaları sağlamaktır. Hem kullanım ömrünü tamamlayan okullarımızın yıkılarak yerine yenisinin yapılması, hem de ihtiyaç olan bölgelerimizde yapılacak olan 11 modern okulumuz Bakanlığımızın 2022 yatarım programına alınmıştır. Evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yapılacak olan okullarımız önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmete açılacak ve çocuklarımız bu yeni binalarda eğitim görecekler İnşallah" dedi.

Yücel, Bakanlık tarafından 2022 yılı Yatırım Programına alınan 11 okulun kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Yapılacak olan okullarda 6’sı yıkılıp yeniden yaptırılacağı 5’inin ise yeni yapılacağı öğrenildi. Yapılacak yeni yapılacak olan okulların listesi ise şöyle:

"4 derslikli Merkez Anaokulu, 8 derslikli Karaçubuk Köyü İlk/Ortaokulu (Adaklı), 24 derslikli İçmeler TOKİ İlkokulu (merkez), 4 derslikli Yenimahalle Anaokulu (Solhan), 12 derslikli Sudüğünü Köyü İlkokulu. Yıkılıp baştan yapılacak 6 okul ise 12 derslikli Yamaç Ortaokulu, 16 derslikli Servi Şehit Ali Kalan YBO (Yap - Genç), 16 derslikli 11 Mart İlkokulu (Karlıova), 16 derslikli Kalencik Ortaokulu (Karlıova), 24 derslikli Atatürk İlkokulu (Solhan) ve 12 derslikli Hazarşah İlkokulu (Solhan)."