Milli Eğitim Bakanlığından 105 yıl sonra öğretmenleri Çanakkale ruhu ile birleştiren proje

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşı’nın yüz binlerce kahramanının ölümsüz hatırasını, çocukların ve gençlerin hafızasında yaşatmak için “Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması” adlı bir proje hazırladı.

Çanakkale Savaşı’nı ve kahramanlarını anlatmak için 1915’te cepheyi ziyaret eden Ömer Seyfettin, Orhan Seyfi Orhon, Mehmed Emin Yurdakul, İbrahim Çallı, Celal Sahir Erozan, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ali Canip Yöntem, Enis Behiç Koryürek, Hakkı Süha Gezgin gibi 30’a yakın sanatçıdan 105 yıl sonra öğretmenler, eşi benzeri görülmemiş kahramanlık hikayelerinin yaşandığı “Çanakkale Savaşları”nın sonsuza dek hatırlanması ve yeni nesillere Çanakkale ruhunun aktarılması görevini devraldı. Çanakkale Muharebelerinin yaşandığı alanı ziyaret eden öğretmenler, hem Çanakkale Savaşları hem de hikâyesini yazacakları kahramanla ilgili araştırmalar yaptı. Yaklaşık bir yıllık titiz çalışma ile Çanakkale kahramanlarının ölümsüz hatıralarını çocukların, gençlerin hafızasında yaşatmak, Çanakkale ruhunu diri tutmak amacıyla yazılan 10 öykü tamamlandı.

‘Tarihe Not Düşen Öyküler’, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Ankara’da yapılan törenle tanıtıldı. Törenin onur konukları, Çanakkale’de zaferi canlarıyla yazan kahramanların torunlarıydı. Çanakkale Savaşı’nda yaşadıklarının öyküleri öğretmenlerimizce kaleme alınan Ali Faik Bey’in torunu Erdal Kabatepe, Seyit Onbaşı’nın torunu Muhammet Yıkar, İsmail Hakkı Bey’in torunları Levent ve Cihat Gündoğdu da törende gençlerle buluştu.

“O borç bitmeyen ve hiçbir zaman da ödenemeyecek bir borç”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çanakkale muharebesi deyince bir neslin vatan uğruna nasıl fedakarlık yapılır, bunu bize gösteren bir hadise. Vatan bir bakıma geçmiş bir bakıma da gelecek olarak değerlendirilir. Çanakkale muharebelerinde feda edilmiş nesiller, bizim bugünlerimizi çocuklarımızın geleceğini ortaya koyabilmek için mücadeleler verdiler. Bu mücadele çerçevesinde biliyoruz ki bu kahramanları unutmamak, bize bıraktıklarının değerini bilmek, müthiş bir vazife. Bunu kabul edip bizden sonrakilere de bunları aktarmak, çocuklarımıza şehitlerimizin, gazilerimizin onların neler yaptığının iyi anlatılması çok çok önemli. Bir vefa borcumuz var. O borç bitmeyen ve hiçbir zaman da ödenemeyecek bir borç. Bundan dolayı daimi bir çalışmaya ihtiyacımız var. Çocuklarımızın berrak beyinleriyle bizi bekleyen geleceğe dair sağlıklı bilgiler edinmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Bu eserlerin hedef kitleye, çocuklarımıza ulaşması çok çok önemli”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak şekilde hareket edilerek bu projenin gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, “Çok büyük emek var. Çok büyük teşekkür borçluyum hepsine. Öyküler ayrıca EBA üzerinden öğretmen ve öğrencilere de sunuldu. Proje kapsamında yazar öğretmenlerimiz var. Bu heyet gerçekten büyük bir emek saf etti. Öğretmenlerimiz bölgede muhaberelerin yaşandığı bölgede incelemelerini yaptılar. Tarihçilerimizden aldıkları danışmanlığın ışığında da hareket ettiler. Yaptıkları araştırmalarla da kalemlerini elbette konuşturdular ve bu eserler ortaya çıktı. Bu eserlerin hedef kitleye, çocuklarımıza ulaşması çok çok önemli. Bu konuda da gayret edeceğimizden emin olabilirsiniz” diye konuştu.

“Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme çalışması ile 106 yıl önce yazılan bir destanın yeniden anlatılması için ciddi sorumluluk alınmıştır”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bugün elde edilen sonuçlarını lanse edeceğimiz, Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme çalışması ile 106 yıl önce yazılan bir destanın ve onda saklı nice dersin yeniden anlatılması ve öğretilmesi için ciddi bir sorumluluk alınmıştır. Aradan geçen 1 asırdan fazla zamana karşın Birinci Dünya Savaşı gibi küresel bir mücadelenin içinden neden Çanakkale’yi daima anlamaya ve anlatmaya çalıştığımızı, çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın ışığında hepimizin bir kez daha idrak etmesi önemlidir. Çanakkale Savaşları, Türk milletinin topyekûn ortaya koyduğu bir varlık mücadelesi olduğu kadar bu mücadelenin ardındaki düşünce, bir duruş ve eşi benzeri olmayan bir ruh halidir” şeklinde konuştu.

Program sonrasında, Bakan Selçuk ve Bakan Ersoy, öykü kitaplarını yazan öğretmenlere hatıra hediyelerini takdim etti. İki Bakan daha sonra, fuaye alanı önüne getirilen Mobil Çanakkale Müzesi tırını da ziyaret etti.