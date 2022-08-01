Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.
Hastanede silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahsın ortağı, “Tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu”
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket edeceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.
Eğitim 01.08.2022, 08:31
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.