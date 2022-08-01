banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.

Eğitim 01.08.2022, 08:31
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açıldı.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu