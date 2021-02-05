Milli Eğitim Bakanlığı özel gereksinimli öğrenci aileleri için kitapçık seti hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için hazırlanan ’Aileler için Rehber Kitapçık’ seti tanıtım toplantısında, "Bizim işimiz, bizim görevimiz sizleri anlamak, sizlere yardımcı olmak, sizlere destek olmak. Bu çerçevede çocuklarımızın öğrenmelerini de hızlandırma, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın önündeki tüm engelleri kaldırmak ve onların ihtiyacı olan tüm içeriği rahatlıkla sunmak. Onların toplumda huzurlu bir yer edinebilmelerini çok önemsiyoruz ve bundan dolayı da her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için hazırlanan ’Aileler için Rehber Kitapçık’ seti tanıtım toplantısına katıldı. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Selçuk, "Okul ve aile arasında iş birliğinin nasıl olması gerektiği ve bu iş birliğinin neden önemli olduğu konularında çok özel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Okulun ve evin uyum içinde olmasının çocuğun hayatını nasıl zenginleştirdiğini, nasıl güzelleştirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için ailenin öğrenme ve tedavi süreçlerine etkisi de bu bağlamda çok önemli. Ailenin bilinçli olması, ailenin belirli konularda bilgi sahibi olması çocuğun hayatını da kolaylaştırıyor ve daha rahat çözümler bulmasına imkan sağlıyor" dedi.

"Onların toplumda huzurlu bir yer edinebilmelerini çok önemsiyoruz"

Özel bir çocuğun annesi, babası, akrabası ya da büyüğü olmanın çok özel bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Bakan Selçuk, "Biz çocuğun özel gereksinimlere sahip olmasının onların hayatını nasıl değiştirdiğinin de farkındayız. Böyle bir çocuğa sahip olmak, farklı özelliklere sahip olan çocuklarımızın olması velilerimiz açısından da çok özel bazı durumları beraberinde getiriyor. Bizim işimiz, bizim görevimiz sizleri anlamak, sizlere yardımcı olmak, sizlere destek olmak. Bu çerçevede çocuklarımızın öğrenmelerini de hızlandırmak, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın önündeki tüm engelleri kaldırmak ve onların ihtiyacı olan tüm içeriği rahatlıkla sunmak. Onların toplumda huzurlu bir yer edinebilmelerini çok önemsiyoruz ve bundan dolayı da her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde özel ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitsel değerlendirmeleri ve tanımlamaları sonucunda uygun eğitim ortamlarına yönlendirmelerini sağlıyoruz. Bu merkezlerde yürütülen özel eğitim hizmetlerinin daha nitelikli yürümesi için de ailelerimizin bu sürece etkin katılımını çok önemsiyoruz. Ailenin desteği varsa çok daha kolay mesafe alıyoruz. Bu projede bu anlamda çok değerli" şeklinde konuştu.

"Bu dönemde bu tür kaynakları çıkarabilmek gerçekten çok önemli"

UNICEF’le beraber başlatılan RAMKEG Projesi kapsamında çeşitli gruplardan dil ve konuşma güçlüğü gibi özel öğrenme güçlüğü, otizim spekturum, hiperaktivie bozukluğu, görme ve işitme yetersizliği gibi çeşitli alanlarda velilere rehber kitaplar hazırlayıp, onların konuyla ilgili farkındalıklarını artırmak çabasında olduklarını kaydeden Bakan Selçuk, "Burada ilgili alan uzmanlarının katkısı çok önemli. Dünyadaki son gelişmeler nedir? Çocuklarımızın, velilerimizin sahadaki ihtiyaçları nelerdir? Bu konularda kaynaklar ne şekildedir? Bunlara cevap verebilmek için de akademisyenlerimizin, uzman öğretmenlerimizin desteği çok çok önemli. Bunu da bu küresel salgında güzel bir iş birliği ile uzaktan eğitim de olsa, uzaktan çalışmayla da olsa güzel bir iş birliği oluştu. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu dönemde bu tür kaynakları çıkarabilmek gerçekten çok önemli. Her bir velimizin bu tür kaynaklarla karşılaşması, bu tür kaynaklarla ilgili olarak da öğretmenlerle irtibat kurması çok daha işlevsel kılıyor süreci. Rehber kitapçıklar özel eğitime ihtiyacı olan sevgili çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin konuyla alakalı daha fazla bilgilenmelerini de sağlayacak" açıklamalarında bulundu.

"Bu kitapların velilerimizin, çocuklarımızın gelişmesinde yardımcı olmasını umut ediyoruz"

Kitaplarda çok ayrıntılı bilgilerin yer aldığının altını çizen Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Bu ayrıntılı bilgiler sayesinde yapılan çalışmanın niteliğinin artması gerçekleşebilecek. Ayrıca hazırlanan içeriklerden yola çıkarak aile seminer programları da, aile eğitim programları da hazırlanıyor. Bu hazırlanan programlar sayesinde eğitimler standart hale geliyor. Her bir velimizin alacağı eğitimin standart hale gelmesi ve ortak bir dilin Türkiye’de gelişmesi sağlanmış olacak. Ülkemizdeki yabancı uyruklu vatandaşlarımızı da, misafirlerimizi de göz önüne alarak İngilizce ve Arapça olarak da hazırlandı. Bu da önemli gelişme diye düşünüyorum. Basımı yapılan kitapçık setleri 252 Rehberlik ve Araştırma Merkezimize gönderildi. Ayrıca içerikler dijital bir alanda EBA’da da yayınlandı. ’Özelim Eğitimdeyim’ mobil uygulamasında da paylaşıldı. Bu kitapların her zaman yanında olmasını istediğimiz velilerimizin, çocuklarımızın gelişmesinde yardımcı olmasını umut ediyoruz. Bu anlamda velilerimizle olan iş birliğimizin daha güçleneceğinin farkındayız."

Bakan Selçuk, açıklamaları sonrasında özel gereksinimli öğrenci velileri ile canlı bağlantı üzerinden hazırlanan kitap seti hakkında konuştu.