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Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.

Eğitim 22.11.2020, 18:02
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Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı
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Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.
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