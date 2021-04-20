Milli Eğitim Bakanlığı 4. sınıf öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 5. ve 6. ünitelerini yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 4. sınıf öğrencileri için yayınlanan çalışma fasiküllerinin 5. ve 6. üniteleri de öğrencilerle paylaşıldı. Yeni yayımlanan 10 fasikülde 850 sorunun yer aldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde tüm öğrencilere TRT EBA televizyonu yayınları, canlı dersler ve EBA dijital platformunun oluşturduğu alternatif sistemlerle ulaşmanın yanı sıra onlara her sınıf düzeyinde kaynak desteği hazırlayarak paylaşıyor. Bakanlık, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla 4. sınıflar için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerden oluşan 22 çalışma fasikülünün ardından aynı serinin beşinci ve altıncı ünitelerini de http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde erişime açtı.

Yeni fasiküller 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikleri içeriyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere, meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

“Salgın sürecinde her bir öğrencimize kaynak sunmaya devam ediyoruz”

Beşinci ve altıncı üniteleri kapsayan 10 fasikülde 850 sorunun yer aldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitimde alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle çocuklarımızın yanındayız. Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için Beceri Temelli Testler; 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için Tekrar Testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları; 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımladık. Bugün ilkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada 4. sınıf düzeyinde beşinci ve altıncı üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri yayımlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde kaynak desteği ölçeğinin giderek büyüdüğünü dile getiren Bakan Selçuk, süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde çalışmalara katkı veren tüm meslektaşlarına teşekkür etti.