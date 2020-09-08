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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili olarak "Teknik hazırlıklarımız var. Çok kısa bir süre içinde gerekli açıklamalar yapılacak” dedi.
Eğitim 08.09.2020, 12:28 08.09.2020, 12:34
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni’nde konuştu.
Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:
* 53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda.
* Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız.
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