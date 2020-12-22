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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrenci ve velilere tavsiye
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve velilere sosyal medya hesabından tavsiyede bulundu.
Eğitim 22.12.2020, 22:14 22.12.2020, 22:18
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Selçuk paylaşımında; "Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız." ifedelerine yer verdi.
Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız. pic.twitter.com/87ONO6ZqoA— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 22, 2020
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