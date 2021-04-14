Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme açıklamasında bulundu.

Selçuk, ilkokul ve okul öncesi kurumlarındaki öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul yöneticileri ve okul çalışanlarının koronavirüs aşısı içi randevu alabileceklerini duyurdu.

Bakan Selçuk paylaşımında ''Şu ana kadar 425.430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir.'' bilgisini de paylaştı.

Açıklamada Sağlık Bakanlığının aşı tedarik süreci ile bağlantılı olarak tüm öğretmen ve okul çalışanları için planlama yaptığı da belirtildi.

Ziya Selçuk, @enabizsistemi ve @MHRS_182'den aşı randevusu alınabildiğini belirtti.

Kaynak: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş aşı açıklaması! Öğretmen ve okul çalışanları...