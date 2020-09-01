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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salondaki basın mensuplarından alınan numaralar ışığında ilk atanan öğretmen adayı 379658012 numaralı aday oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salondaki basın mensuplarından alınan numaralar ışığında ilk atanan öğretmen adayı 379658012 numaralı aday oldu.
Eğitim 01.09.2020, 14:20
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salondaki basın mensuplarından alınan numaralar ışığında ilk atanan öğretmen adayı 379658012 numaralı aday oldu.
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