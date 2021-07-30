Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 11 il için duyurdu: Tarım bölgelerindeki 11 ilde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpları gidermek amacıyla başlatılan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri, her çocuğa ulaşmak için kapsamlı bir programla devam ediyor.

Spor, sanat, kültür alanında yüzlerce etkinlikle yürütülen "Telafide Ben de Varım" programı, tüm il, ilçe ve köylerde sürdürülüyor.

Telafi etkinlikleri, eğitim ve gelişim sürecini destekleyecek faaliyetlerden her çocuğun yararlanabilmesi için, okula gelemeyecek olanların bulunduğu yere de götürülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan öğrencilerle tarım alanlarında çalışmak için yaz aylarında göç eden mevsimlik işçilerin çocukları için ayrı bir çalışma başlatıldı.

Adana, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Manisa, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Hatay'da "Telafide Ben de Varım" programı için "Mobil Okullar" oluşturuldu.

Mobil Okullarda, çocuklar bütünsel bir yaklaşımla psikososyal destek alabiliyor, öğretmen ve velilere yönelik eğitimler de yapılıyor.