Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yarın sabah 09.00’da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı’mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek"
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, "YARIN SABAH 09.00’DA, BÜTÜN OKULLARIMIZDAN İSTİKLAL MARŞI’MIZ; ARDINDAN DERS ZİLİMİZİN SESİ YÜKSELECEK. ÇOCUKLARA SÖYLEYİN, BİZE EVLERİNDEN EŞLİK ETMEK İÇİN HAZIR OLSUNLAR. 09.00’DA HEP BİRLİKTE MİLLÎ MARŞIMIZLA, DERS ZİLİMİZLE, BÜTÜN İYİ DİLEKLERİMİZ VE NEŞEMİZLE" DEDİ.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın sabah 09.00’da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı’mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte millî marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, 31 Ağustos’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılının saat 09.00’da İstiklal Marşı ve ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarda İstiklal Marşı’nın okunacağını belirterek, çocuklara da çağrıda bulundu. Selçuk, "Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği; hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz diye bundan mahrum etmek istemiyorum ne kendimi, ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi. Yarın sabah 09.00’da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı’mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte millî marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle" ifadelerini kullandı.
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