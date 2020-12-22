Milli Eğitim Bakanı Selçuk uyardı: "Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni olduğunu hatırlatarak, "Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız" ifadelerini kullandı.