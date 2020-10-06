Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılmasına ilişkin detayları paylaşıyor.

Bakan Selçuk'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Velilerimizin okulların açılmasındaki yoğun arzusunu göz önünde bulundurduk. Eğitim her koşulda öncelikli bi yere sahip. Bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın öğrenme kayıplarını dikkate alarak okullarımızda yüz yüze eğitime geçiyoruz.

Aşamalı geçiş plamnlamamızın ilk aşamasınıhayata geçirerek 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamış olduk. Hijyen ve sosyal mesafeyle yüz yüze eğitimde üçüncü aşamadayız. Yeni aşamaya geçmek için hazırız. Aşaöalı geçiş plamlarımız sorunsuz ilerliyor.

12 Ekim Pazartesi günü uzaktan ve yüz yüze eğitim birarada ilerleyecek. Yüz yüze eğitim için gruplara ayrılacak, öğrencilerin sayısı azaltılacak. Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilerimize esneklik tanınacak. İsteyen çocuğunu okula gönderecek. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak"