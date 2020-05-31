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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili video paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili bilgilendirici bir video paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili video paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili bilgilendirici bir video paylaştı

31 Mayıs 2020 Pazar 08:46
2011 Okunma
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili video paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından LGS ilgili bilgilendirici bir video paylaştı. Selçuk paylaştığı videoda, “Salgın sürecinde velilerimizin aklında sorular olması çok normal. Bakan olarak kaygılarınızı azaltacak bir video paylaşmak istiyorum. Bir eğitimci ve baba olarak ise çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 31.05.2020 08:47
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