banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Altın ve dövizde son durum ne?
Altın ve dövizde son durum ne?
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Risk varsa biz yokuz”

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE 18 EYLÜL CUMA GÜNÜNE KADAR UZAKTAN YÜRÜTÜLECEK YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK’UN İLK DERS ZİLİNİ ÇALMASIYLA BİRLİKTE BAŞLADI.

Eğitim 31.08.2020, 10:19
2
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Risk varsa biz yokuz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulundum. Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor. Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. ‘Açın artık’ diye bir bağırtı duydum. Risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. ‘Uzaktan başlayalım’ dedik. Böyle de devam edeceğiz” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ilk ders zilini çalmasıyla birlikte başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim dönemine; TRT EBA, EBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle bu sabah 09.00 itibariyle başladı. Salgın döneminde okullarda öğrenci bulunmaması dolayısıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı buruk bir biçimde başladı. Ankara’da Muazzez Karaçay İlkokulunda ilk ders zilini çalan Selçuk, “Bugün bizim açımızdan çok özel bir gün. Bir öğretmen için okul açılışı ne demek bunu bir öğretmen kadar bilmek kolay değil. Çocuklarımız için bütün öğretmenlerimizle hazırız. TRT EBA TV’de ders programlarımız hazır. Artık ders başlamış vaziyette. Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18’ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili de gerekli işlem sürüyor. Öğretmenlerimiz farklı platformlardan da çocuklarımıza erişim konusunda birtakım çalışmalar yapabilirler. Çocuklarımdan, velilerimizden ricam sürecin başladığı ve bu sürecin gereği olarak evlerimizde çalışma köşelerinin hazırlanması. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle ilk vakaların Türkiye’de görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı da salgın dolayısıyla uzaktan eğitim şeklinde bu sabah saat 09.00 itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden dün bir paylaşımda bulunarak, yeni eğitim öğretim yılının tüm okullarda İstiklal Marşı ve ilk ders zilinin çalınmasıyla başlayacağı yönünde açıklamada bulunmuştu. Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleri ve idarecileriyle birlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılının açılış törenine katılan Selçuk daha sonra eline zili alarak, yeni dönemi başlattı.

Daha sonra TRT EBA TV üzerinden üçüncü sınıf düzeyindeki canlı derse katılan Selçuk, programın sonunda bir kez daha kameralar karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selçuk, “İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulundum. Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor. Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. ‘Açın artık’ diye bir bağırtı duydum. Risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. ‘Uzaktan başlayalım’ dedik. Böyle de devam edeceğiz. Böyle devam ederken uzaktan eğitimin ilk başlardaki gibi bütün dünya ülkeleri gibi biz de hazırlıksız yakalandık. Ama o hazırsızlığımız artık yok. Eksiklerimiz var ama bunları tamamlamakla ilgili de büyük çabamız var. Buruk başlamak kötü ama başlamak güzel” dedi.

Bakan Selçuk, İstanbul’da bir program esnasında öğretmen maaşlarıyla ilgili yaptığı yorumu da tekrar açıklama gereğinde bulundu. Konunun yanlış anlaşıldığını aktaran Selçuk, “Ziya öğretmen olarak benim, öğretmen kimliğimle; öğretmenlerimizin özlük hakkının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz. Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Biz öğretmenimizin her türlü imkanını arttırma niyetindeyiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25