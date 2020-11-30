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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından canlı ders verilerini paylaştı. Bakan Selçuk, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek" dedi.

Eğitim 30.11.2020, 14:11
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz"
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından canlı ders verilerini paylaştı. Bakan Selçuk, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun, hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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