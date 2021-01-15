Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitim buluşmalarında “Ziya Öğretmen Bizim Okulda” etkinliğini başlattık. İlk durak, mezun olduğum Ankara Atatürk Lisesi oldu. Mezunlardan İlber Ortaylı Hoca’mızın ve Cüneyt Özdemir’in de katıldığı buluşmamızda öğrenciler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitim buluşmalarında “Ziya Öğretmen Bizim Okulda” etkinliğini başlattık. İlk durak, mezun olduğum Ankara Atatürk Lisesi oldu. Mezunlardan İlber Ortaylı Hoca’mızın ve Cüneyt Özdemir’in de katıldığı buluşmamızda öğrencilerimize bir kez daha hayran kaldık. Buluşmalarımız sürecek."