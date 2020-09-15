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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: ”EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenler için kurulan EBA Destek Noktaları'nın sayısını açıkladı.
Eğitim 15.09.2020, 09:21
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız, evde çalışma imkânı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu. Size en yakın EBA Destek Noktası’na http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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