Milli Eğitim Bakanı Selçuk: ”EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu”

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız, evde çalışma imkânı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu. Size en yakın EBA Destek Noktası’na http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.