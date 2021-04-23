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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "13 milyon çocuğumuz, 13 milyon fidanla buluşsun"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstiyoruz ki bu Çocuk Bayramı’nda fidanlarımızın da fidanı olsun. 13 milyon çocuğumuz http://23nisan.gelecegenefes.com adresinde 13 milyon fidanla buluşsun" dedi.

Eğitim 23.04.2021, 10:54
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "13 milyon çocuğumuz, 13 milyon fidanla buluşsun"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstiyoruz ki bu Çocuk Bayramı’nda fidanlarımızın da fidanı olsun. 13 milyon çocuğumuz http://23nisan.gelecegenefes.com adresinde 13 milyon fidanla buluşsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fidanlar da çocuklar gibi yarına köklerle tutunmanın en güzel sembolü. İstiyoruz ki bu Çocuk Bayramı’nda fidanlarımızın da fidanı olsun. 13 milyon çocuğumuz http://23nisan.gelecegenefes.com adresinde 13 milyon fidanla buluşsun. Haydi fidanımızı sahiplenelim çocuklar. 23 Nisan mutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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