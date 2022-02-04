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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer: “350 milyonluk yatırımı Zonguldak’a kazandıracağız”

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Zonguldak’ta eğitimin okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki niteliği arttırma ile ilgili ve 2022 yılında tamamlamak üzere 350 milyonluk yatırımı kazandırmış olacağız. Ben bu yatırımların Zonguldak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Eğitim 04.02.2022, 17:53
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer: “350 milyonluk yatırımı Zonguldak’a kazandıracağız”

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Zonguldak’ta eğitimin okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki niteliği arttırma ile ilgili ve 2022 yılında tamamlamak üzere 350 milyonluk yatırımı kazandırmış olacağız. Ben bu yatırımların Zonguldak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Zonguldak’a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası Zonguldak’a 350 milyon TL yatırım müjdelerini açıkladı. Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Özer, yaptığı açıklamada 350 milyonluk yatırımın 50 milyon TL’sinin büyük onarımlar olduğunu ifade ederek “Zonguldak’ın mevcut yatırımlarını ve ihtiyacı olan yatırımları değerlendirme imkanımız oldu. Bir gün öncesinde bakan yardımcım ve 5 tane genel müdürüm temel eğitim, orta öğretim, mesleki eğitimi için genel müdürlerimiz Zonguldak’ta ihtiyaçları yerinde görebilme imkanına sahip oldular. Bu ziyaretimizle Zonguldak’a 350 milyon TL’lik yeni yatırımı inşallah hayata kazandırmış olacağız. Bu 350 milyonluk yatırımın 50 milyon TL’si büyük onarımlar. Genel Zonguldak’ımızın binaları tarihi ve eski olduğu için o binaları bir elden geçirme fiziki kapasitelerini güçlendirme ile ilgili yatırımlarımız olacak. Geriye kalan 300 milyonluk yatırım doğrudan okul öncesinden ana okuluna, ana okulundan orta ve liseye kadar farklı alanları kapsayan yatırımlar olacak. Bu çerçevede Alaplı’ya 8 derslikli bir anaokulu yapacağız. Çaycuma’ya TSO Fen Lisesi Pansiyonu 150 kız ve 150 erkek olmak üzere 300 yatak kapasiteli bir pansiyon yapacağız. 16 derslikli ilkokul yapacağız. Devrek Çaydeğirmeni’ne 12 derslikli ortaokul, 8 derslikli anaokul yapacağız. Yine Devrek merkeze 8 derslikli ilkokul yapacağız. Ereğli’ye Özel Eğitim Anaokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Temel Eğitim Ortaokul ve lise olmak üzere 3 kademede uygulama okullarını içerecek şekilde bir özel eğitim kampüsü yapacağız. Yine Kilimli’ye 24 derslikli bir ilkokul yapacağız. Bunların haricinde biliyorsunuz Halk Eğitim Merkezi binası yapılması aynı zamanda Bilim Sanat Merkezi yapılması İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezinin yapılması ile de ödenekler göndermiştik. Ama 2021 yılı içerisindeki bazı proje revizyonlarında dolayı gecikmeler yaşandı. İnşallah o yatırımlarımızı da 2022 yılında güncellenen fiyatlarla hızlı bir şekilde yapacağız. Tüm bu yatırımlara ilave olarak tüm Türkiye’de 81 ilde özel yetenekli öğrencilere hizmet vermesi için Bilim Sanat Merkezimiz var. Zonguldak’ta 2 tane merkezimiz vardı buna 3 tane daha ilave yapıyoruz Çaycuma, Devrek ve Alaplı’ya birer tane daha Bilim Sanat Merkezi kuracağız. Bununla birlikte Zonguldak’taki bilim sanat merkezi sayımız 5’e çıkmış olacak. Zonguldak’ta eğitimin okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki niteliği arttırma ile ilgili ve 2022 yılında tamamlamak üzere 350 milyonluk yatırımı kazandırmış olacağız. Ben bu yatırımların Zonguldak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar sabit kalmayacak 2022 yılı içerisinde ortaya çıkacak arsa yeri gelişmeleri ile ilgili yatırımlarda yapabiliriz. Toplantıda Zonguldak’ta Fen Lisesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunduk. Eğer gerçekten bir arsa bulunabilirse Zonguldak’a yeni bir Fen Lisesi yapabiliriz. Bunu gibi merkez ve ilçelerde yeni açılımlar yapabilecek arsa ile ilgili gelişmeler olduğunda 350 milyona ilave olarak yeni yatırımlarla Zonguldak’ımızı desteklemeye eğitim kalitesini arttırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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