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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilkini açmak üzere sadece enge

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilkini açmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız."

Eğitim 01.06.2022, 14:56
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilkini açmak üzere sadece enge

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilkini açmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız."

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