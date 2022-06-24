Milli Eğitim Bakanı Özer: “Tekirdağ’daki yatırımı 2 Milyar TL’ye çıkardık”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde eğitimin durumunu değerlendirmek için gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Tekirdağ İli Değerlendirme Toplantısına katıldı. Özer, Tekirdağ için ayrılan eğitim bütçesine ek kaynaklar aktarıldığını ifade ederek bütçenin 2 milyar 55 milyon TL’ye çıkartıldığını ifade etti.

Toplantı sonrasında konuşan Bakan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2022 yılındaki Tekirdağ ilimizin eğitiminin daha kaliteli olması için ayrılmış olduğumuz yatırım bütçesi 1 milyar 66 milyon TL idi. 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıklar güçlendirmek ve yeni talepleri değerlendirmek üzere Tekirdağ’daki eğitimin kalitesini artırmak için ilave 959 milyonluk ilave yatırımı Tekirdağ’a kazandırmış bulunuyoruz.

Dolayısıyla Tekirdağ’daki mevcut yatırımı 1 milyar 66 milyonluk yatırımı 2 milyar 25 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yeni yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Öncelikle Tekirdağ’ın şu andaki en büyük sıkıntısı güçlendirme ve yıkım yapım çalışmalarının gerçekten diğer illere göre çok daha fazla olması. Dolayısıyla iş yükünün çok daha fazla olması. Çok yoğun çalışılmasına rağmen süreçlerinin bu ihtiyaç duyulan yapıların okulların fazlalığından dolayı biraz daha gecikmesi. Dolayısıyla şu anda geriye kalan güçlendirmede yaklaşık 246 okulumuzun güçlendirmesi ile ilgili çalış geriye kalan 9 okulun güçlendirmesini inşallah hızlı bir şekilde yapıp, eğitim öğretimdeki bu güçlendirmeden kaynaklanan bu ikili öğretimlerin hepsini inşallah ortadan kaldıracağız.

90 okulumuzun güçlendirmesi için yaklaşık 500 milyonluk yatırımı Tekirdağ ilimize tahsis etmiş bulunuyoruz. Diğer taraftan yık - yap çalışmalarında bir okulumuz bütçesine girmemiş. Tekirdağ Çorlu Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 24 derslik. Bugün bu okulumuzun da yatırım programında alınmasının kararını verdik, bunu da yatırım programına alıyoruz. Diğer taraftan okullarımızın büyük onarımları, eğitim öğretime hazırlanması ile ilgili; çatısından işte ıslak zeminlerine kadar daha iyi hale getirilmesi ile ilgili büyük onarımlarında tamamlaması için 23 milyonluk yatırımı Tekirdağ ilimize bu vesile ile yeniden kazandırmış olduk. Bir de bildiğiniz gibi bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak ağırlık verdiğiniz en önemli konulardan bir tanesi okul öncesi eğitimde ki okullaşma oranlarını yükseltmek. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 3000 tane yeni anaokulunu Tüm Türkiye’ye 2022 yılı içerisinde kazandırmayı hedefliyoruz.

Altı ay çok yoğun bir şekilde çalıştık. Gerçekten 81 yılda 922 ilçede okul öncesi eğitimi özellikle 5 yaşındaki okullaşma oranını okul öncesi eğitimde yüzde 78’den yüze 100’e çıkartmak için çalışmalarımızı bir şekilde devam ediyor. Dokuz bine yakın yeni anasınıfını dersliği hizmete aldık. Yedi yüz elliye yakında bağımsız anaokulu hizmeti aldık. Her ilimizde anaokulları ile ilgili yatırımları yatırım programına dâhil etmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede Tekirdağ ilimizde de 38 tane yeni Anaokulu bunların 5 tanesi özel eğitim olmak üzere 38 tane yeni Anaokulunun bir kısmı merkezde ve tüm ilçelerimizde yatırım programına aldık. Hızlı bir şekilde İnşallah bu an okullarımızda Tekirdağ evinize kavuşturmuş olacağız. Bakın, şu son 6 ay içerisinde ki bu okul öncesi eğitimde ki okullaşma oranlarını artırma ile çalışmalarımız Tekirdağ’da da sonuç vermiş.

Tekirdağ’da 6 Ağustos 2021 tarihi itibariyle yüzde 58 olan 5 yaştaki okullaşma oranı bugün itibar yüzde 92’ye çıkmış. Gerçekten çok ciddi bir artış. Türkiye’deki ortalama 6 Ağustos’ta yüzde 78’di Tekirdağ’da çok daha düşükmüş. Yüzde 58’miş. Şu anda biz bu yeni açtığımız anaokulları ile anasınıfları ile yüzde 92’ye ulaşmışken Tekirdağ’da aynı orana ulaşmış ve çok ciddi bir artış sağlanmış. Ben emek veren tüm başta Sayın Valimiz olmak üzere; Milletvekillerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze en içten şükranlarımı sunuyorum şimdi 38 yeni anaokulu yatırımıyla İnşallah 5 yaşındaki okullaşma oranlarında yüzde yüze tamamlamış olacağız. Okul öncesi ile ilgili gerçekten de varsa bir adım atmış olacağız. Ben bugün itibariyle verdiğimiz 959 milyonluk yeni yatırımı ve mevcut yatırımla birlikte 2 milyar 25 milyonluk eğitim yatırımını Tekirdağ ailenize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu yatırımlar hızlı bir şekilde saha da kendisini gösterdiği zaman artık Tekirdağ’da eğitimle ilgili çok farklı şeyler ortaya çıkacak. Çok farklı başarı hikâyelerini inşallah biz Ankara’dan işiteceğiz. İnşallah el birliği yaparak Tekirdağ ilimizin eksikliklerini hızlı bir şekilde giderip çok daha iyi noktalara getireceğiz.

İkinci nokta Biraz önce girişte de ilk baştan işte ziyaretini de söylediğim gibi bu ziyaretlerimizin en önemli noktalarından bir tanesini şu oluşturuyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullarımızın tüm ihtiyacı karşılayabilecek. Biz okullarımızın kırtasiyesinden temizlik malzemesine küçük onarımlarından donatım eksikliklerine kadar tüm ihtiyaçlarını tüm illerimize karşılayabilecek bütçemiz de var, gücümüzde var. İşte bu saha ziyaretlerimizde bürokratlarımızın saha ziyaretleri ile bu il değerlendirme toplantılarıyla İnşallah sadece Tekirdağ’da değil, İstanbul’da değil. Türkiye’nin tüm noktalarında 91 ilinde 922 ilçesinde okullarımız 2022 - 2023 eğitim öğretim yılına tüm ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde girecek.

Bunun taahhüttü de veriyoruz. Tüm arkadaşlarımız bu anlamda sahada aktif olarak çalışıyorlar. Bizlerde illere gittiğimiz zaman bunları yerinde görüp hızlı bir şekilde tüm arkadaşlarımızla bu konuda müzakere ederek, çok güzel inşallah bir başlangıç yapmış olacağız. Dolayısıyla illerimizde özellikle okullar açıldığı zaman ki; ‘Ya şu okulun kırtasiye ihtiyacı ile ilgili sıkıntı var, şu okulun işte onarımı ile ilgili ihtiyaç var. Şu okulun temizlik malzemesi ile ilgili ihtiyacı var’ spekülasyonunu tamamen ortadan kaldıracağız.

İnşallah 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı itibariyle tüm okullarımızda tüm tuvaletlerde öğrencilerin tuvalet sadece temizlik malzemeleri, değil tuvalet kâğıtları da olacak. Sadece belli yerlerde değil, tüm öğrencilerimizin bulunduğu her yerde; İstanbul’da, Cizre’de, Silopi’de, Hakkâri’de, Şırnak’ta, Tekirdağ’da, Muğla’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulun olduğu her yerde, devlet tüm imkânlarıyla çocuklarımızın çok daha müreffeh bir ortamda çok daha ihtiyaçları karşılanmış, iyi bir ortamda eğitim öğretim alması için şu ana kadar nasıl destek veriyorsa nasıl varsa bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde var olmaya devam edecektir.

Ben tekrar bu vesile ile bu yatırımları bu hareket kabiliyetimizi bize sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza Tekirdağ’dan çok şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten eğitimle ilgili son 20 yılda çok önemli dönüşümler oldu, çok önemli mesafeler alındı. Böyle 18,9 milyon, 1.2 milyon öğrencinin olduğu bir devasa sistemin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek öyle kolay bir şey değil. Onun için şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah verdiğiniz zaman Valilerimiz, Milletvekillerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, Okul Müdürlerimizle de çok daha güzel şeyler konuşacağız. Tekrar yatırımların Tekirdağ hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.