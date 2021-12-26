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Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de düzenleneceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de düzenleneceğini açıkladı.
Eğitim 26.12.2021, 13:58
Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de düzenleneceğini açıkladı.