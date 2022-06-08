Milli Eğitim Bakanı Özer: “Kars’a 867 milyonluk yatırım yapılacak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Kars’a 867 milyonluk yatırım yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kars’ta Valilik Toplantı Salonu’nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda Kars’ın eğitim-öğretimi masaya yatırdı. Bakan Özer, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün ki değerlendirme toplantımızda Kars’taki eğitimin kalitesini daha fazla artırmak için ve hızlı bir şekilde yatırımları ihtiyaçları karşılaşmak için bütçemize 422 milyon TL.’lik ilave bütçe koyarak Ksrs’taki Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırımlarını 867 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi okullarımızın güvenli okul olması, dolayısıyla güzlendirme kapsamındaki bütün okullarımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp, 2022 yılı içerinde bir sonraki eğitim-öğretim yılında artık güçlendirilmeye ilgili bir sıkıntısı olan okulumuzun olmasını istemiyoruz. Bu kapsamda güzlendirmeyle ilgili tüm ödeneklerimizi, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde Kars’ımıza tahsis ettik” dedi.

Özer, “Yine tüm illerimizde sadece Kars’ta değil, tüm illerimizde doğalgaza erişim olupta dönüşüme, doğalgaz dönüşümü yapılmayan okulun kalmaması için çok ciddi bütçe ayırdık. Kars’ta bunlardan bir tanesi, zaten mevcut doğalgaza erişimi olan okullarımızda dönüşüm yapıldı. İnşallah 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yeni doğalgaza erişimi olan z okulları da dönüştürerek tüm okullarımızın doğalgaza erişimi olacak şekilde dönüşümü sağlanacak. Yine bu yatırımlar kapsamında Kağızman ilçemize 1 ilkokul, 1 ortaokul yapacağız. Merkezde Halefoğlu köyüne 1 ortaokul yapacağız. Aslında bugünün en önemli projelerinden bir tanesi özel eğitimle ilgili Kars’ımıza vermiş olduğumuz yatırım, Özel Eğitim Okulu ama ilave olarak daha önce açıklamıştım. 18 yaş üzeri engelli olan vatandaşlarımıza, sadece vatandaşlarımıza tahsis değil, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 1’er tane Halk Eğitim Merkezi açmıştık. Bir tanede Kars’a il merkezine açacağız. Özel Eğitim Uygulama Okullarıyla birlikte Halk Eğitim Merkezi binası içerisinde Kars’ımız kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Kars’a yeni bir Fen Lisesi müjdesi veren Bakan Özer, “Bir müjde daha Kars’a, Kars’a yeni bir Fen Lisesi Binası yağacağız. Yeni binasıyla, personelleriyle, sportif tesisleriyle, konferansa salonlarıyla ihtiyacı karşılayan güzel Fen Lisesi Kars’ımıza kazandırmış olacağız. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tarım alanında eğitim veren meslek liselerimizin Tarım Bakanlığıyla çok organize bir şekilde projemize Kars’ımıza tarım vce hayvancılık alanında Kars’ımıza da yaygınlaştırıyoruz. O kapsamında tarım ve hayvancılık anlamında çok güzel eğitim alt yapısına sahip yeni bir Tarım Lisesi yapacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Öksüz, Bakan Özer’e çeşitli hediyeler verdi. Bakan özer, daha sonra partisinin il binasına geçti. Bakan Özer AK Parti teşkilatının düzenlediği toplantıya geçti. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.