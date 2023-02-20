Milli Eğitim Bakanı Özer: “Eğitime verilen ara Gaziantep ve Osmaniye’de 13 Mart’a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da 27 Mart’a uzatıldı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya’da düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretime verilen aranın 13 Mart’a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise bu tarihin 27 Mart tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Depremden etkilenen okulların son durumuna ilişkin Malatya’da basın toplantısı düzenleyen Özer, “Bugün itibariyle 71 ilimizde eğitim öğretim başladı. Yaklaşık 15 milyon öğretmenimiz eğitimle buluştu. 10 ilden 71 ile nakillerini yaptıran öğrenci sayımız 74 bin 884’e yükseldi. Bu sayı her geçen gün artıyor ve biz bu öğrencilerimizi istemeleri durumunda pansiyonlarımıza yerleştiriyoruz. Bu 10 ile daha sonra Elazığ eklendi. Elazığ’da da ikinci dönem şartını aramıyoruz. Elazığ’daki öğrencilerimize duyurmuş olalım.

Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimi başlatacağız. Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrenci ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmadıysa o okullarda eğitime başlamayacağız” dedi.

Özer, depremden etkilenen 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını ifade ederek, “Bu bağlamda 10 ilimizi kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart’a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de verilen arayı 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Bu 10 ilimizi eğitim-öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı şekilde normalleştirme sürecini bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz” diye konuştu.