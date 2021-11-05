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MSB: "Ülkemizden Yunanistan ve İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ terör örgütü
Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Eğitim 05.11.2021, 09:41
Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulundu
- ’’ 2021-2022 Eğitim öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler ara tatilde bir hafta idari izinli sayılarak okula gelmeyecekler ’’