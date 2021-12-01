banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yozgat’taki vahşetle ilgili yayın yasağı
Yozgat’taki vahşetle ilgili yayın yasağı
CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
Balık fiyatları 200 TL'ye fırladı
Balık fiyatları 200 TL'ye fırladı
Semih Yalçın:
Semih Yalçın: "Mansur Yavaş artık hasmımızdır"

Milli Eğitim Bakanı Özer: “Bizim niyetimiz gerçekten eğitim sistemimizin kalitesini artırmak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bizim niyetimiz gerçekten eğitim sistemimizin kalitesini artırmak ve sadece bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak, sadece Türkiye’de birbiri ile rekabet eden gençler değil, tüm dünya ile rekabet edebilen geleceğimizi inşa edebilen gençler yetiştirebilmek” dedi.

Eğitim 01.12.2021, 19:57 01.12.2021, 21:13
Milli Eğitim Bakanı Özer: “Bizim niyetimiz gerçekten eğitim sistemimizin kalitesini artırmak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bizim niyetimiz gerçekten eğitim sistemimizin kalitesini artırmak ve sadece bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak, sadece Türkiye’de birbiri ile rekabet eden gençler değil, tüm dünya ile rekabet edebilen geleceğimizi inşa edebilen gençler yetiştirebilmek” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen ve ana teması "Eğitimde Fırsat Eşitliği" olan 20’nci Milli Eğitim Şurası’nın Divan Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. 1 Aralık’ta başlayan ve 3 gün sürecek olan şura kapsamında "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıklarında özel ihtisas komisyonları kurulacak. 19’uncu Milli Eğitim Şurası kendi döneminde gerçekleşen Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı, kalemini Milli Eğitim Bakanı Özer’e hediye etti. Bakan Özer, bundan sonra bu kalem hediye etme ritüelinin bir sembol olarak aktarılabileceğini söyledi.

Burada bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, “Burada 81 ilden gelen görüşler ve sizlerin yapacağınız değerli katkılarla bizim eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve bu bağlamda belirlemiş olduğumuz okul öncesi eğitimde erişimi artırmak, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek, en önemlisi de öğretmenlerimizin mesleki gelişimini güçlendirmek ile ilgili bizim çizmiş olduğumuz yol haritasının çok daha anlamlı haklı getirerek hepimizin katkı sunmuş olduğu eğitim politikalarını uygulama imkanımız olacak. Bu nedenle Şura’nın gerçekten geniş katılımlı bir şekilde organize edilmesine çok büyük önem atfediyorum” ifadelerini kullandı.

“Son 20 yılda eğitim sisteminde gerçekten çok büyük yatırımlar yaptık”

21. yüzyılda Türkiye’nin güçlü ve bölgesinde lider konumda olabilmesi için eğitim sisteminin çok gerekli olması gerektiğinin altını çizen Bakan Özer, “Son 20 yılda eğitim sisteminde gerçekten çok büyük yatırımlar yaptık. Okul öncesinden ilkokula, ortaokula, ortaöğretime, yükseköğretime kadar, gerçekten devasa bir kitleselleşme evresi yaşandı. Bugün Külliye’deki açılışta bahsettiğim gibi ortaöğretimdeki okullaşma oranlarımız son 20 yıl içerisinde yüzde 44’ten yüzde 88’e çıktı. Yükseköğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 14’lerden yüzde 44’lere çıktı. Bu yapılan devasa yatırımlar Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaştı. Eğitimin ana odak noktası da kapsayıcılık ve kitleselleşme oldu” diye konuştu.

“Bunun başlangıç noktası temel eğitim ve okulöncesi eğitime erişim”

Şura’nın toplanma amacının, eğitimde fırsat eşitliği ve okulöncesi eğitime erişilebilirliğin artırılması için atılacak adımların el birliği ile gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Özer, “Türkiye’nin dört bir noktasında eğitimin tüm kademelerinde sosyo-ekonomik arka planına bakmaksızın eğitim erişimi gerçekten artırıldı. Ama tüm dünyadaki eğitim sistemlerinde olduğu gibi bizde de bir kök problem hala kronik olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. O da eğitimde fırsat eşitliği veya okullar arası başarı farkı. Aslında yıllarca PISA araştırmalarından dolayı biz bunu liseler arası başarı farkı olarak okuduk ve liseler arası başarı farkını azaltmak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak geçmiş Bakanlarımız da büyük emek sarf etti. Aslında bunun başlangıç noktası temel eğitim ve okulöncesi eğitime erişim. Onun için şuan da bizim odaklanmamız gereken ana nokta eğitimde kaliteyi artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak. Burada da amacımız el ele vermek, hep birlikte kafa yormak, istişare etmek, gelen görüşleri herhangi bir noktaya çekmeden tarafsız bir şekilde değerlendirerek 21. yüzyılın eğitim sisteminin genel çerçevesini oluşturmak. Bu niyetle bu Şura’yı düzenledik” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, eski Bakan Nabi Avcı’nın 21. Milli Eğitim Şurası’nın 100’üncü yıl kapsamında tüm şuraları bir araya getiren ana bir şura olmasını teklif ettiğini söyledi. Bakan Özer, 21’inci Milli Eğitim Şurası’nın da kendisi başkanlığında gerçekleşmesi temennisinde bulunan eski Bakan Avcı’ya, “Milli Eğitim Bakanlarının o kadar uzun süreleri yok Sayın Bakanım, sizlerin de bildiği gibi” şeklinde esprili bir cevap verdi.

“Bizim niyetimiz gerçekten eğitim sistemimizin kalitesini artırmak”

Bakan Özer, ayrıca 20’nci Milli Eğitim Şurası’nın İzleme ve Değerlendirme Raporlarını her 3 ayda bir yayınlayacaklarının altını çizerek, “Bizim niyetimiz gerçekten eğitim sistemimizin kalitesini artırmak ve sadece bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak, sadece Türkiye’de birbiri ile rekabet eden gençler değil, tüm dünya ile rekabet edebilen geleceğimizi inşa edebilen gençler yetiştirebilmek. Bunun için burada alınan kararların hepsini izleme ve değerlendirme raporlarımızla hepinizle paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7