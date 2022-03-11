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Milli Eğitim Bakanı Özer: “Ankara’ya yaklaşık 4.3 milyar liralık eğitim yatırımı vermiş bulunuyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Temel ve ortaöğretimde 3.6 milyar liralık okul yapımı, 500 milyon liralık okul güçlendirmesi, 50 milyon liralık doğalgaz dönüşümü, 70 milyon liralık da küçük ve büyük onarım olmak üzere Ankara’ya yaklaşık 4.3 milyar liralık eğitim yatırımını vermiş bulunuyoruz” dedi.

Eğitim 11.03.2022, 16:56
Milli Eğitim Bakanı Özer: “Ankara’ya yaklaşık 4.3 milyar liralık eğitim yatırımı vermiş bulunuyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Temel ve ortaöğretimde 3.6 milyar liralık okul yapımı, 500 milyon liralık okul güçlendirmesi, 50 milyon liralık doğalgaz dönüşümü, 70 milyon liralık da küçük ve büyük onarım olmak üzere Ankara’ya yaklaşık 4.3 milyar liralık eğitim yatırımını vermiş bulunuyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda Ankara’daki eğitim yatırımları ve eğitim hakkında atılacak adımların neler olacağı konuşuldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’in yanı sıra AK Parti Milletvekillerinin katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantı sonrasında bir basın açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, “Bildiğiniz gibi Türkiye’nin 81 ilinde okullarımızın güvenliğini artırma ile ilgili güçlendirme çalışmalarını hem de yık yap çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ankara’ya yaklaşık 4.3 milyar liralık eğitim yatırımını vermiş bulunuyoruz”

Ankara’da eğitim adına atılan ve atılacak adımlardan bahseden Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara için öngörülen bütçenin yaklaşık 4 kat artırılarak 4.3 milyar lira seviyelerine çıkarıldığını kaydetti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Özer şunları söyledi:

“Ankara’da 81 okul ve 173 binadan oluşan 81 okulun güçlendirilmesini 2022 yılında tamamlayacağız yaklaşık 500 milyon liralık bir bütçeyi bu güçlendirme için ayırmış olduk. 2022 yılında güçlendirmesi tamamlanmamış hiçbir okulumuz kalmayacak. 2021 yılı Kasım ayında değerlendirme toplantısının ilkini yaptığımız zaman 71 tane okulu devlet yatırım programına almıştık. Bunu 2022’de 170’e çıkardık ve yaklaşık 2.6 milyar liralık eğitim yatırımını bu alanda Ankara’ya vermiş olduk. Yine bu temel eğitimdeki yatırımlara ilave olarak, bir tanesi fen lisesi olmak üzere 14 tane lise, 4 tane özel eğitim kampüsü, 6 öğrenci pansiyonu ve 13 atölyeyi de inşallah 2022 yılı içerisinde hızlı bir şekilde yapacağız. Bunların maliyeti de yaklaşık 1 milyar lira. Ankara’da doğalgaz erişimine sahip olan okulların doğalgaz erişimini Haziran ayı itibariyle tamamlayacağız. Şuan da erişim olan 46 okulun çalışması devam ediyor. Bir de tesisatları yeni çekilen 58 tane okulumuz daha var, inşallah onların da doğalgaz dönüşümlerini tamamlayacağız. Bu dönüşümler için de yaklaşık 50 milyon liralık bütçemizi Ankara’ya ayırmış bulunuyoruz. Yine Ankara’daki okulların eğitim ortamlarının çok daha nitelikli hale gelmesi ile ilgili onarımlara zaten 2021 yılında başlamıştık. Çoğu okulumuzun tuvaletlerinden eğitim ortamlarına sınıflarına kadar, acil ihtiyacı olan tüm iyileştirmeleri yapmıştık. 2022 yılında da aynı tempo ile okullarımızın küçük ve büyük onarımlarını yapmaya devam ediyoruz bunlar için de yaklaşık 70 milyon liralık bir yatırımı Ankara’ya aktarmış bulunuyoruz. Dolayısıyla temel ve ortaöğretimde 3.6 milyar liralık okul yapımı, 500 milyon liralık okul güçlendirmesi, 50 milyon liralık doğalgaz dönüşümü, 70 milyon liralık da küçük ve büyük onarım olmak üzere Ankara’ya yaklaşık 4.3 milyar liralık eğitim yatırımını vermiş bulunuyoruz.”

“Mamak, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerimize de birer tane fen lisesi kuruyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim birimlerine erişimi kolaylaştırmak için adımlar attıklarının altını çizen Bakan Özer, “Eğitim birimlerine erişimlerin daha kolay olabilmesi iççin yeni kararlar aldık. Bildiğiniz gibi Ankara’da 15 tane fen lisemiz var. Mamak, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerimize de birer tane fen lisesi kuruyoruz. Dolayısıyla Ankara’daki fen lisesi sayısını 15’ten 18’e çıkarmış oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı yıllardan beri öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi ile ilgili bilim ve sanat merkezlerinde destek programları uyguluyor. İkinci sınıf öğrencilerinden 12’ncim sınıf öğrencilerine kadar hem bilişsel akademik olarak başarıları olan öğrencilerimize, hem sanatla ilgili becerileri olan öğrencilerimize çok başarılı programlar uygulanıyor. İstediğimiz şey 2022 yılında bilim ve sanat merkezlerine erişimin çok kolay olması” diye konuştu.

“Ankara’daki bilim sanat merkezlerini 14’ten 30’a çıkarmış olduk”

Bakan Özer, ayrıca Ankara’da bilim sanat merkezlerine de yatırımların artırılacağını vurgulayarak, “Ankara’da 14 tane bilim sanat merkezi vardı ve 11 ilçede bilim sanat merkezi yoktu. Bugün itibariyle 11 ilçemizin tamamına bilim sanat merkezi kurma kararı aldık. İlave olarak da merkez ilçelerimizde 5 tane daha bilim ve sanat merkezi kuracağız. 16 tane daha yeni bilim sanat merkezini Ankara’ya kazandırmış olduk. Dolayısıyla Ankara’daki bilim sanat merkezlerini 14’ten 30’a çıkarmış olduk” şeklinde konuştu.

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