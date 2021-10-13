Milli Eğitim Bakanı Özer Ağrı’da

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir takım ziyaretler için Ağrı’ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir takım ziyaretler için geldiği Ağrı’da, protokol üyeleri tarafından Ahmed-i Hani Havalimanında karşılandı. Ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Ağrı Valiliğine gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra basın açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada öğretmenlerin aşılama oranında ciddi anlamda artış olduğunu vurgulayarak, “81 ilde 6 haftayı geride bıraktık. süreç planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ediyor. Bildiğiniz gibi sınıf bazlı bir kapatma var. Herhangi bir vaka olması durumunda ya da temas olması durumunda 10 günlük bir ara veriliyor. Öğrencilerimize evlerine gittikleri zaman canlı dersle destekler sürdürülüyor. Zaman zaman kapatılan okullarımız oldu. Maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı. Onlarda 10 gün sonra eğitim ve öğretime devam etti. Eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi. Bizim için en önemli şey öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın aşılanma oranları. Biliyorsunuz öğretmenlerimiz meslek grupları içinde en fazla aşılanma oranına sahip meslek gruplarımız. Öğrencilerimizdeki aşılanma oranları da gittikçe yükseliyor. Özellikle 15-18 yaş arası gruplarımız. Biliyorsunuz kamuoyunda yardımcı kaynaklarla ilgili spekülasyonlar var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okullarımızda tüm sınıf ve kademelere ücretsiz veriyoruz. Bizde her ayın ilk haftasında dağıtılan ders kaynaklarına ilave olarak destekleyici yardımcı kaynak ve öğretmenlerimizin kullanacağı materyallerle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Her ayın ilk haftası elektronik ortamda tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına açıyoruz. Bugün bir sürpriz yaptık, Ağrı’da temel eğitimde bu materyallerden 100 bin, ortaöğretim ide ise 40 bin tane bastırarak öğrencilerimize ücretsiz dağıtacağız. Aynı zamanda bin tane de tablet dağıtacağız” şeklinde konuştu.