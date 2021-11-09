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Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: "Başkent’e 1,5 milyar liralık ilave yatırım ile 70 yeni okul"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’ya 2021 yılı sonuna kadar 70 yeni okul ve 2 özel eğitim kampüsünün de yapımını içeren 1,5 milyar liralık ilave yatırım bütçesi ayrıldığını bildirdi.

Eğitim 09.11.2021, 15:48
Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: "Başkent’e 1,5 milyar liralık ilave yatırım ile 70 yeni okul"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’ya 2021 yılı sonuna kadar 70 yeni okul ve 2 özel eğitim kampüsünün de yapımını içeren 1,5 milyar liralık ilave yatırım bütçesi ayrıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime ilişkin gelişmeleri ülke genelinde ve il bazında ayrı ayrı ele alırken ziyaret ettiği tüm illerde de eğitim değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Bakan Özer başkanlığında bu kez başkentte Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara milletvekilleri, ilçe kaymakamları, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla il eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye’de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu iller arasında yer alan başkentteki durum, bu toplantıda ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Ankara’da devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımlarına 1,5 milyar liralık ek kaynak aktarıldığını belirterek, "Bu kaynaklarla başkentte 70 yeni okul, 2 özel eğitim kampüsü, 2 bilim ve sanat merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi daha yapılacak. Ayrıca merkez ve ilçelerdeki tüm okulların onarım işleri tamamlanacak" dedi. Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda kentin eğitim yatırımı bütçesi, okulların ihtiyaçları ve sunulan eğitim hizmetlerinin il sathında yaygınlaştırılmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını kaydeden Bakan Özer, tüm yetkililerle birlikte alınan kararların hızla uygulamaya geçirileceğini belirtti.

"Ankara’mızda 70 yeni okulu hizmete alacağız inşallah"

Ankara’nın eğitimdeki performansı ile tüm illere liderlik edebilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Bakan Özer, Ankara’da 2021 yılı için yapımı devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına, son 2 ay içinde yaklaşık 1,5 milyar liralık daha ek kaynak aktarılmasına karar verdiklerini belirterek, "Ankara’mızda 70 yeni okulu hizmete alacağız inşallah. Bu 70 okulun 35’i anaokulu olacak. Biliyorsunuz, Millî Eğitim Bakanlığı olarak öncelikli alanlarımızdan birini okul öncesi eğitime erişimi artırmak olarak belirlemiş ve bu anlamda İstanbul’da ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştık. Ankara’da da mütevazı bir başlangıç yapıyoruz" şeklinde konuştu.

2022 yılında anaokullarıyla ilgili çok daha büyük yatırımlar yapacaklarını ifade eden Bakan Özer, "Ek bütçemizle 21 ilkokul, 14 de ortaokul yapacağız. Aynı zamanda bu 70 okulumuza ilave olarak 2 de özel eğitim kampüsünü Ankara’mıza kazandıracağız. O özel eğitim kampüsleri özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu ile 1, 2 ve 3. kademe ve özel eğitim meslek okulunu içerecek" diye konuştu.

Bakan Özer, bu kampüslerde, velilerin çocuklarını beklerken halk eğitim merkezlerinin düzenlediği kurslardan da yararlanabileceğini söyledi. Ankara’da özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 8 bilim ve sanat merkezi bulunduğunu belirten Bakan Özer, biri Pursaklar diğeri de Gölbaşı’nda olmak üzere 2 yeni merkez daha yapılarak Ankara’daki BİLSEM sayısının 10’a çıkarılacağını ifade etti.

Sadece eğitim çağı nüfusu değil, aynı zamanda tüm yetişkinler için de teşhis ve tanı hizmetlerinin sunulduğu ve Ankara’da sayısı 15 olan rehberlik ve araştırma merkezlerine de bir yenisinin daha ekleneceğini duyuran Özer, ayrılan ek kaynakla merkez ve ilçelerdeki tüm okulların küçük onarım işlerinin 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak ara tatilde hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi. Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantımızda Ankara’mızda devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına bugün itibariyle yaklaşık 1,5 milyar liralık bir kaynağı daha ilave etmiş bulunuyoruz. 2021 yılı içinde toplam 3,5 milyarlık yatırımla Ankara’mızda eğitimin kalitesinin artırma, öğrencilerimizin okullara daha kolay erişebilmesi ve derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmayla ilgili ciddi bir hamleyi bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. 2022 yılı içinde de yeni yatırımlarla Ankara’mızın eğitimle ilgili tüm alt yapı problemlerini çözmüş olacağız."

Bakan Özer, Ankara’daki bu süreci çok başarılı bir şekilde koordine eden Vali, milletvekilleri, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür ederek yatırımların Ankara’ya hayırlı olmasını diledi.

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