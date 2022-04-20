banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
OYDER Başkanı Turgay Mersin görevinden istifa etti
OYDER Başkanı Turgay Mersin görevinden istifa etti
Buğdayın kilosu 5 lira 483 kuruş!
Buğdayın kilosu 5 lira 483 kuruş!
Altın, dolar ve euro güne nasıl devam ediyor?
Altın, dolar ve euro güne nasıl devam ediyor?

Milli Eğitim Bakanı Özer: “7 bin 354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Özer, “7 bin 354 sayılı  Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. Cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız” dedi.

Eğitim 20.04.2022, 22:49
Milli Eğitim Bakanı Özer: “7 bin 354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Özer, “7 bin 354 sayılı  Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. Cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Sabancı Öğretmenevi’nde yapılan iftar programına Bakan Özer’in yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Mahmut Özer, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerin ramazan ayını kutlayarak konuşmasına başlayan Özer, "Yaklaşık 8 ay önce göreve başladığımız zaman 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan az kısa süre kalmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl Kovid-19 salgınından dolayı ara verilen yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde 6 Eylül 2021’den itibaren başladık. Devir teslim töreninde özellikle okulların yüz yüze açılması için vakaların sıfırlanmasını beklemeyeceğimizi özellikle vurguladım. Daha sonra okulların ilk açılacak ve son kapatılacak mekanlar olduğunu vurguladıktan sonra son nokta olarak da Türkiye’de okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü vurguladım. Siz değerli arkadaşlarımızla birlikte kararlı bir şekilde çıkmış olduğumuz yolda bu noktalara gelebildik" diye konuştu.

"Okullaşma oranı yüzde 14’ten yüzde 90’a ulaştı”

18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu, 151 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip eğitim sistemine sahip olduklarını söyleyen Bakan Özer, eğitimde çoğu ülkenin 40-50 yılda gerçekleştireceği büyümeyi 19 yılda gerçekleştirdiklerini belirtti. Okullaşma oranının da 19 yılda arttığını belirten Özer, "2000’li yıllarda yüz öğrencimizden sadece 44 öğrencimiz liseye erişebilirken bugün 90’a çıktı bu oran. Beş yaşındaki okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 14’ten yüzde 90’a ulaştı. İlkokulda zaten cumhuriyetin kuruluşundan itibaren eğitimde, okullaşma oranlarıyla ilgili çok büyük problemleri yoktu" ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının da hemen hemen erkek çocuklarıyla aynı oranda okullaşma oranına sahip olduğunu anlatan Bakan Özer, her yıl eğitime en büyük bütçeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi”

Bir eğitim sisteminin öğretmeni kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Bunu bir basamak daha yukarıya taşıyoruz. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Onun için bu dönemde nasıl okul öncesi ve mesleki eğitime ağırlık verdiysek üçüncü ağırlık verdiğimiz en kritik alan öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri ve girişimleri. Bakın yıllardan beri hayal edilen 60 yıldan beri, 7. Milli Eğitim Şurası’ndan itibaren sürekli dile getirilen öğretmenlere has bir kanunun olması Allah’a şükür bize nasip oldu. 14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı  Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK’lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili bütçeyi 35 kat arttırıldıklarını belirten Bakan Özer, "2021 yılında öğretmenlerin mesleki gelişimi için kullanılan bütçe 8 milyondu. 2022 yılında 282 milyona çıkarttık bu bütçeyi, bunun 210 milyonunu sadece okullarda kullanacağız. Ben inanıyorum ki siz bu okul temelli mesleki gelişim eğitimlerini aktif olarak katılacaksanız, o 282 milyon çok hızlı bitecek. Biz bunu 500 milyonlara çıkartacağız, 1 milyarlara çıkartacağız" dedi.

“İstanbul’a ayırdığımız bütçe 8,9 milyar lira”

Bakanlık görevine başladıktan sonra en fazla yatırım yapılan ilin İstanbul olduğunu anlatan Bakan Özer, "Bin anaokulunun haricinde diğer okullar için İstanbul’a ayırdığımız bütçe 8,9 milyar lira. Bu 8,9 milyar liralık yatırımın haricinde bin tane de anaokulunu inşallah yapacağız. İnşallah 2022 yılının sonuna kadar o anaokullarında hizmete açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Öğretmen ihtiyaçlarında en dezavantajlı ilin İstanbul olduğunu vurgulayan Mahmut Özer "Ben bakanlığa başladığım zaman illerin yoğun kadro dağılımlarına baktığınız zaman hakikaten şaşırdım yani. İstanbul aslında çok avantajlı gibi görünmesine rağmen, öğretmen atamalarında genelde mahrum kalmış bir il olmuş. Onun için ilk atamada 2 bin 500 yüz öğretmen, son atamanın da yüzde 50’sini İstanbul’a verdik. Bundan sonraki atamalarda da o seviye normal seviyeye gelene kadar yüzde 50 İstanbul’a atama yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Denizlispor 31 39
12. Gençlerbirliği 31 39
13. Keçiörengücü 31 38
14. Altınordu 31 38
15. Menemen Belediyespor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. M.City 31 74
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 31 54
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
parçalı az bulutlu