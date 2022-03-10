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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon’da işadamı Hami Yıldırım tarafından yaptırılan ilkokulun açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilde okul öncesinden orta öğretime, ortaöğretimden yüksek öğretime kadar devasa yatırımlar yapıldığını belirterek son 19 yılda eğitimde kalite odaklı dönüşüm yaşandığını söyledi.

Eğitim 10.03.2022, 15:07 10.03.2022, 15:35
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon’da işadamı Hami Yıldırım tarafından yaptırılan ilkokulun açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilde okul öncesinden orta öğretime, ortaöğretimden yüksek öğretime kadar devasa yatırımlar yapıldığını belirterek son 19 yılda eğitimde kalite odaklı dönüşüm yaşandığını söyledi.

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Çukurçayır Mahallesi’nde iş adamı Hami Yıldırım tarafından yaptırılan Hami Yıldırım İlkokulu’nun açılışına Bakan Özer’in yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Paürti Trabzon Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler "Mahmut Hoca" diyerek Bakana tempo tuttu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuşma öncesi salondaki öğrenciler "Mahmut Hoca" diye tempo tutup seslenmesi karşısında tebessüm ederek “Bu okulu sevdim” dedi.

Bakan Mahmut Özer, konuşmasında Trabzon’un kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde lisans üstü eğitim yaptığını hatırlatarak, “Trabzon’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim Lisansüstü eğitim hayatımın geçtiği bir şehir Trabzon. Mastır ve doktoramı Karadeniz Teknik Üniversite’sinde yaptım. Onun için Trabzon benim hayat hikâyemin içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor” diye konuştu.

Bakan Özer, hükümetleri döneminde 81 ilde devasa yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, “Son 19 yıl eğitimde büyük dönüşümün yaşandığı bir döneme tekabül etmekte. İki binli yıllarda okullaşma oranlarının yüzde 40’larda ortalama olarak gerçekleştiği bir dönemden bugünlere geldik. 81 ilde okul öncesinin orta öğretime, ortaöğretimden yüksek öğretime kadar devasa yatırımlar yapıldı. İki binli yıllarda okul öncesindeki 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14 seviyesinden bugün yüzde 90’lar seviyesine geldi. Orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44’ler seviyesinden yüzde 90’lar seviyesine geldi. İki binli yıllarda yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14 seviyesinde iken bugün yüzde 45 seviyesine geldi. Ülkemizin çocuklarının, gençlerinin eğitime erişimi artırılırken aynı zamanda derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da o eski ortalamalardan uzak, ulaştı bugün. İki binli yıllarda 500 bin öğretmen varken bugün bir nokta iki milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Ülkemiz eğitimdeki bu dönüşümü yeterince algılayamıyor. Çünkü iki şey bir arada başaralı oldu o dönemde. Bir taraftan eğitim sisteminin her kademesindeki öğrenci sayısı artırılırken yani çağ nüfusunun hemen hemen tamamı eğitim sistemine dahil edilirken normalde derslik başına düşen öğrenci sayısının artması beklenir. Öğretmen başına düşen öğrencinin sayısının artması beklenir tam tersi oldu. Son 19 yıldaki eğitimdeki bu dönüşüm kalite odaklı kalite merkezli bir dönüşüm oldu. Elbette eğitime bütçeden her zaman büyük pay ayıran Sayın Cumhurbaşkanımız gibi lider olmasaydı bu dönüşümün yapılabilmesi mümkün değildi” diye konuştu.

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