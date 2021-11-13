banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde hatıra ormanı fidan dikim törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca’da “İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı” fidan dikim törenine katıldı.

Eğitim 13.11.2021, 14:38
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde hatıra ormanı fidan dikim törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca’da “İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı” fidan dikim törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Taya Kadın Gişeleri mevkii “İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı” fidan dikim törenine katıldı. Burada öğrencilerle birlikte fidan diken Bakan Özer, yaptığı konuşmada, “İstanbul’da mesleki eğitim liselerinde çok önemli adımlar attık. Başlangıçta küçük mütevazi adımlarla başladık, giderek proje şekillenmeye, çeşitlenmeye ve yeni tohumlar üretmeyi tetiklemeye başladı. İstanbul Sanayi Odamızla meslek liselerini yeniden yola koyma, sadece İstanbul’da değil Türkiye’nin umudu olması yönünde önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Artık geçmişte olduğu gibi iş verenlerimiz mesleki eğitim öğrencilerinin mezun olmasını beklemiyorlar. Müfredatı birlikte güncelliyoruz, öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz ve en önemlisi istihdamda öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen hasarları da önemli oranda telafi etmenin ve yeniden bunları yeşertmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü 120 bin öğrencimize ait olan hatıra ormanının çok sembolik bir anlamı var. Şu üç yıllık deneyimde hiçbir kırgınlık olmadan her gün kapasiteyi arttırarak iş birliğimizi güçlendirdik. Türkiye’de meslek liselerini bunu fidanla taçlandırıyoruz. Buradaki her bir fidan bir öğrencimizi temsil ediyor. Hakikaten bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimde işverenin iş gücü piyasasıyla en verimli iş birliklerimizi geliştirdiğimiz iş birliklerinden birisi oldu. İnşallah çok daha iyi noktalara hep birlikte götüreceğiz” dedi.

Türkiye’deki meslek liselerinin çok iyi noktalara geldiğini vurgulayan Bakan Özer, “ Eğitim vermiş olduğumuz sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurmaya başladık, yeniden şekillendirmeye başladık ve inşallah bu atılan adımlarla artık. Türkiye’deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını da sükunetli bir şekilde emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleri ile birlikte geleceğin güçlü Türkiye inşasında çok önemli mesafeyi hep birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.

İş dünyasının temsilcilerine mesleki eğitimdeki rollerinin önemini anlatan Bakan Özer, “Covid19 salgını sürecinde ön plana çıkan en önemli şey üretim oldu. Yani paranın olması tek başına yeterli değil üretemediğimiz zaman paramız olsa bile satın alabilmemiz mümkün değil ve bu sıralarda oturan kıymetli öğrenciler sizler için maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik gibi ihtiyaç doyulan ürünleri çok kısa sürelerde üretebildiler" dedi.

Öğrencilere teşekkür eden Bakan Özer, "İnşallah meslek liselerimizde üretim kapasitesini arttırarak işgücü piyasasının talep etmiş olduğu beceri ve yetkinliklerde ve donanımlarda öğrencilerimizi yetiştirerek sanayimizin, iş dünyamızın çok daha iyi yerlere gelmesini sağlamış olacağız. Bu hatıra ormanına uzun yıllar sonra gelip ne kadar yol kat ettiğimizi göreceğimiz günlere gelmemiz dileğiyle hatıra ormanının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Öğrencilerle beraber fidan dikimine katılan Bakan Özer, onlarla sohbet etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6