Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Eğitim 12.03.2023, 10:03
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."