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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Eğitim 25.07.2022, 08:35
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

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