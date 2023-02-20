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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye’de eğitime verilen aranın 13 Mart’a uzatıldığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye’de eğitime verilen aranın 13 Mart’a uzatıldığını söyledi.
Eğitim 20.02.2023, 12:16
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye’de eğitime verilen aranın 13 Mart’a uzatıldığını söyledi.