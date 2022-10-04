Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eyüpsultan’da okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, helikopter kazasında hayatını kaybeden merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun adına Eyüpsultan’da bir hayırseverin bağışıyla yaptırılan ilkokulun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Mahmut Özer, “ İstanbul’un 39 tane ilçesinde eğitimle ilgili olan tüm problemleri çözeceğiz. Öğretmen ihtiyacı ile ilgili çokça adım attık 20 bin öğretmeni, son yaptığımız her atamada 15 bin öğretmenin yarısı 7 bin 500’ünü, 20 bin öğretmenin yarısı olan 10 bin öğretmeni hep İstanbul’a verdik. 20 bin öğretmeni ilk defa İstanbul’la buluşturmuş olduk” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eyüpsultan Göktürk Mahallesinde hayırsever tarafından yaptırılan 32 derslikli Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu’nun açılış törenine katıldı. Törene Bakan Özer’in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen çağın gereksinimlerine uygun, modern ve teknolojik imkanlarla inşa edilen Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim olanaklarını bünyesinde bulunduruyor.

‘Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan sosyal politikaların bir gereği olarak 153 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı’

Açılışta konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “17 Haziran tarihinde 2021-2022 öğretim yılı bittikten sonra 1 hafta sonra İstanbul’da bir sonraki eğitim öğretim yılının hazırlıklarına başladık. Sayın Valimiz, İl Eğitim müdürümüz, okul yöneticilerimizle ilk başlangıç fişeğini her zaman ki gibi İstanbul’dan attık. İstedik ki Cumhuriyetin 100. Yılında eğitim ve öğretimimizle ilgili küçük problemlerin konuşulmadığı gündem olmadığı her türlü hazırlığın yapıldığı bir eğitim öğretim yılı olsun. Son 19 yılda eğitim fırsat eşitliğini güçlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan sosyal politikaların bir gereği olan ücretsiz kitapları ki sayısı 153 milyon tüm okullarımızda hazır hale getirdik. 19 yılda dağıtılan ücretsiz kitap sayısı 3,5 milyara ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızla paylaşmıştı ülkemizde ilk defa kronik sıkıntı haline gelen yardımcı kaynak problemini çözmek için Bakanlığımız devasa bir adım attı. 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar siz velilerin ilave bir kaynak alma yükünü külfetine girmeden tüm yardımcı kaynaklarımızı ki 136 milyon yardımcı kaynağımızı tüm okullarımızda hazır ettik” dedi.

‘Bakanlık bütçe karşılamıyor algısını yok edelim’

Okullara 4 milyar liralık bütçe gönderildiğini aktaran Bakan Özer “İlk defa 60 bin temizlik çalışanı okullar açılmadan 1 hafta önce tüm Türkiye’de okullarda temizlik yapmaya başladı. Milletin gündeminden ‘okul yaptırmak istiyorsan, bağış yapman gerekir, okul Bakanlığın verdiği bütçeyle karşılanmıyor’ algısını yok edelim. İşte onun için ilk kez tüm okullarımıza temizlik, kırtasiye, küçük onarım, donatım, laboratuvar ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilecekleri giderebilecek şekilde yaklaşık 4 milyar liralık bütçe gönderdik. Siz velilerimiz ile okullar arasında maddi ilişkiyi ilk defa ortadan tamamı ile kaldırmış olduk” şeklinde konuştu.

‘İstanbul’a 20 bin öğretmen ataması yapıldı’

Türkiye’nin devasa bir eğitim sistemi olduğunu ifade eden Bakan Özer, “ Eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi ne kadar büyük olduğunu algılamamız lazım. 19 milyon üzerinde öğrenci var, 1.2 milyon öğretmen var, 57 bin 108 tane okul var, 146 bin bina var. Bu kadar devasa sistemde muhakkak bazı problemler olabilir. Yine eğitim ve öğretime hazırlık için Türkiye’nin 4 bir köşesinden 4 bin 506 tane okulumuzun büyük onarımını sağladık. 198 tane yeni okul binasını eğitim öğretim hayatına hazırladık. Köylerde atıl duran köy okullarını aktif hale getirmek için 2-3 ay gibi kısa sürede bin 700’e yakın köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürerek vatandaşlarımızın kendi ve çocukları için aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak hizmete geçirdik. İstanbul’un 39 tane ilçesinde eğitimle ilgili olan tüm kronik problemleri inşallah çözeceğiz. Öğretmen ihtiyacı ile ilgili çokça adım attık 20 bin öğretmeni, son yaptığımız her atamada 15 bin öğretmenin yarısı 7 bin 500’ünü, 20 bin öğretmenin yarısı olan 10 bin öğretmeni hep İstanbul’a verdik. Bir de en son atamada 2 bin 500 verdik. Dolayısıyla 20 bin öğretmeni ilk defa İstanbul’la buluşturmuş olduk. Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu’nun yapımında emeği geçen isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverimize de çok teşekkür ediyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.

Programda daha sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Bakan Özer daha sonra açılışı gerçekleştirilen okulu gezdi.