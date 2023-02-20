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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime verilen aranın Hatay’da 27 Mart’a kadar uzatıldığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime verilen aranın Hatay’da 27 Mart’a kadar uzatıldığını söyledi.
Eğitim 20.02.2023, 12:09
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime verilen aranın Hatay’da 27 Mart’a kadar uzatıldığını söyledi.