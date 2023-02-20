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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime verilen aranın Hatay’da 27 Mart’a kadar uzatıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime verilen aranın Hatay’da 27 Mart’a kadar uzatıldığını söyledi.

Eğitim 20.02.2023, 12:09
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime verilen aranın Hatay’da 27 Mart’a kadar uzatıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime verilen aranın Hatay’da 27 Mart’a kadar uzatıldığını söyledi.

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