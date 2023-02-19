Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu Kilis’i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kilis Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında’. Nurdağı İslahiye’yi gezdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 10 ilde okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Şimdi ise Kilis’teyiz Kilisin o büyük depremde hızlı bir şekilde toparlandığını görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duydum.

Sayın valimize Belediye Başkanımıza Milletvekillerimize ve tüm kurum temsilcilere şükranlarımı sunuyorum. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş arkadaşımız ilk başlangıç günlerinden beri bu süreçleri koordine etti kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu günler hızlı bir şekildi geçer birlik ve beraberlik içerisinde toparlanma hayatın normal akışını devam ettirmek le başlayacak.

Biliyorsunuz Pazartesi günü yani yarın 71 ilde okullarımız açılıyor, eğitim öğretime başlıyor. Nakiller bu 10 ilde 71 ile her gün artıya başladı. Şuan itibariyle 54 bin 282 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik bu öğrencilerin de istemeleri durumda, Pansiyonlarımızda rahat bir şekilde kulana bilecekler. İnşallah yarından sonra bu 10 ilimizdeki eğitim öğretin nasıl olacağıyla ilgili kapsamlı bir açıklamayla sizlerle paylaşacağım dedi.

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