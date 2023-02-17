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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız"

Eğitim 17.02.2023, 11:47
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız"

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