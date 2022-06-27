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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor’ sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor’ sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz."

Eğitim 27.06.2022, 10:59
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor’ sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor’ sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz."

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