Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacağını söyledi.
Eğitim 20.02.2023, 12:10
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacağını söyledi.