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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacağını söyledi.

Eğitim 20.02.2023, 12:10
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacağını söyledi.

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