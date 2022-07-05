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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük alımlar ve okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük alımlar ve okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek."

Eğitim 05.07.2022, 12:06
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük alımlar ve okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük alımlar ve okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek."

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