Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim hazırlıkları için temizlik, kırtasiye, küçük alımlar ve okulların eksikliği için 700 milyon lira yatırımı gönderdik. Bütçe doğrudan okullara gidecek."