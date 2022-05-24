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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Ağrı’ya geldi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çeşitli programlara katılmak üzere Ağrı’ya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve beraberindekiler, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Eğitim 24.05.2022, 11:40
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Ağrı’ya geldi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çeşitli programlara katılmak üzere Ağrı’ya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve beraberindekiler, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet edip, onlarla birlikte yemek yiyen Yılmaz, okulun konferans salonunda düzenlenen konferansa katıldı. Konferansta konuşan Yılmaz, imam hatip okullarının çok güzel model olduğunu belirtti. İmam hatip liselerindeki dini ve diğer derslerin birbirini desteklediğini ifade eden Yılmaz, “Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve edebiyat gibi dersleri öğrenmeden Kur’an-ı anlamada zayıf ve eksik kalırsınız. Hatta hayatı taşımakta ve anlamlandırmakta eksik kalırsınız. Diğer dini dersleri de öğrenemeden Kur’an-ı anlayamazsınız. Bu ikisi birbirini destekliyor. İmam hatip okulu öyle güzel bir model ki 1913 yılında aslında var olan bizim medreselerimizin yeniden modernize edilerek çağımıza uyarlanma şekliyle 110 yıldır yoluna devam ediyor. Bu okullarda sizler gibi nice kardeşlerimiz ve hocalarımız yetişti. Bugün Türkiye’de çok önemli vazifeleri icra ediyorlar” dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da imam hatip lisesi mezunu olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bugün Türkiye’nin dünya lideri bir ülke olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gittiği ülkelerde insanlardan hürmet ve büyük bir saygı gördüğünü kaydetti. Yılmaz, devamında şunları söyledi:

"Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Cumhurbaşkanımız da sizinle aynı kültürden gelmiş. İslam ümmetinin kendisi için bir lider gördüğü bir insandır. Bütün insanlar her halükarda ona yaklaşmak, tanımak ve tanışmak istiyor. Bu neden kaynaklanıyor. Aslında bir okul kültürünün bir insana kazandırdığı vizyonu göz önüne alabiliriz. Elbette siyaseti ve lider kimliğinin etkileri vardır. Ama şu bir gerçektir ki 7 sene siz bir okulda eğitim görüyorsanız, bu okulun sizin kimliğinize çok büyük etkisi vardır. Bunun en büyük etkisi bu okul aslında size bir dünya görüşü kazandırıyor. Siz dünya ve ahiret dengesini göz önüne alan ve hayatınızda iyilik yapma duygusunu ön plana çıkaran bir dünya görüşüne sahip oluyorsunuz. Bugün Türkiye’nin durduğu yere bakın kendinizi görürsünüz. Türkiye nerede duruyor? Nerede bir mazlum varsa Türkiye onun yanında ve nerede bir zalim varsa Türkiye onun karşısında duruyor. Peki bu kültür nereden geldi. Açık ve net söyleyeyim, elbette bizim Anadolu irfanının bir etkisi var ama her halükarda bugün kendisi de imam hatipli olan Cumhurbaşkanımızın imam hatip okulundaki kazanmış olduğu kazanımların bir etkisi de söz konusudur. Bunu da görmek lazım. Siz bu okulda eğitim aldığınızda gelecekte inşallah hem ülkemize çok büyük hayırlarınız dokunacak hem de Afrika, Asya, Avrupa ve dünyanın her bir yerindeki mazlum olan insanlarının yanında olacaksınız. Hayırlar ortaya koyacaksınız. Bunu sizin gibi imam hatip okullarında okuyan birçok öğrencimizde görebiliriz."

Konferansta, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’a Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de eşlik etti.

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