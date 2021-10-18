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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy Karabük’te incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karabük’e geldi.

Eğitim 18.10.2021, 14:43
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy Karabük’te incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karabük’e geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Karabük’e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Şensoy, valilik makamına geçti. Şensoy beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra Karabük Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edip incelemelerde bulunarak okul çalışmaları hakkında bilgi aldı. Programa eşlik eden Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Bakan Yardımcısı Şensoy’dan Karabük’te kurulu bulunan haddehanelerin elaman ihtiyacının karşılanması için, Meslek lisesi içerisinde haddehane bölümünün açılmasının talebinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret eden Şensoy, Mehmet Vergili Fen Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek bakanlığın internet adresinde bulunan yardımcı kaynaklarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

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