Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin: "Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi"

Türkiye Maarif Vakfı’nın düzenlediği “Okulun Geleceği: Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları” temalı 2. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açılışına video mesaj göndererek katıldığı zirvede konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, "Yaklaşık 19 milyon öğrencisiyle, 1 milyon 200 bin öğretmeniyle Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini, bu salgın dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen, 7 ülkenin eğitim bakanı ve dünyada alanında uzman eğitim otoritelerini bir araya geldiği 2. İstanbul Eğitim Zirvesi Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. “Okulun Geleceği: Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları” teması ile gerçekleştirilen zirvede “Okula yeniden dönüş”, “Covid neslinin geleceği”, “Farklılaştırılmış eğitim”, “Eğitimde alternatif arayışlar” konuları ele alınarak eğitimin geleceği tartışılacak. İki gün sürecek olan ve eğitime ilişkin fırsatların konuşulduğu zirvede analizler yapılarak gelecek perspektifleriyle, eğitime karşı kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar tartışılacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirveye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Kanada, Kırgızistan, Özbekistan, Mali, Kamerun, Zambiya ve Malavi eğitim bakanları ve dünyanın uzman eğitim otoriteleri katılım sağladı. Programın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj göndererek katıldı.

Eğitim zirvesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, “Yaklaşık 19 milyon öğrencisiyle, 1 milyon 200 bin öğretmeniyle Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini, bu salgın dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi. İtiraf etmem lazım ki çok kıymetli bakanımız bu konuda ferasetle hareket etmiş ve çok güzel hizmetler yapmıştır. Özellikle meslek liselerimize vermiş olduğu değerle ihtimalle sanki önceden bunu hissetmiş ve buna hazırlanmıştır. Meslek liselerimiz bu pandemi döneminde çok ciddi derecede hijyenik elemanları, maskeleri ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri üretmiş, sadece üretmekle kalmamış, ülkemizin ihtiyacını gördükten sonra yurtdışına da ithal etmiştir. Hatta pek çok dost ülkelerimize de bunları hediye ettik, hediye olarak gönderdik. Aynı zamanda kendi ülkemizde de bu krizle alakalı sıkıntıları aşabilmek için kendi öğrencilerimize ciddi derecede ileri seviyede tablet bilgisayarlar dağıttık. Okulların açık olmadığı dönemlerde bu eksikliği telafi edebilmek için yaz okulları düzenledik. Hem okullarımızda yaz kursları oldu hem de BİLSEM’lerimiz bu anlamda çok ciddi hizmetler ettiler. Bu vesileyle eksiklerimizi gidermeye noksanlarımızı tamamlamaya çalıştık” dedi.